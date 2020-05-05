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Министерство ТУИ объявило 4 конкурса на восстановление дорожных участков

Министерство ТУИ объявило 4 конкурса на восстановление дорожных участков

В рамках программы дополнительного финансирования на улучшение дорожной сети жизненного значения объявлены 4 конкурса по восстановлению дорожных участков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

"Министерство территориального управления и инфраструктур Армении призывает дорожно-строительные компании активно участвовать в объявленных и предстоящих конкурсных процессах.

Крайний срок подачи заявок на участие в тендерах по восстановлению дорожных участков Дастакерт-Нжде-Цгуни длиной в 3,2 км - 7 мая.

В рамках программы дополнительного финансирования на улучшение дорожной сети жизненного значения в ближайшее время будет объявлено еще 8 тендеров по восстановлению участков дорог”, - говорится в сообщении министерства.


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БелТА


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