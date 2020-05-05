Саперы гуманитарной группы Армении в Сирии в апреле разминировали 5 041 кв/м территории

Саперы 4-ой группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, в апреле разминировали 5 041 кв / м заминированной территории. При разминировании было обнаружено 16 противопехотных мин ПМН-2. Об этом «Арменпресс» сообщили в ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”.

Гуманитарная группа Армении с февраля 2019 года по сегодняшний день медицинскую помощь оказала 12 035 пациентам.

За этот период медучреждениям Алеппо были переданы медицинские принадлежности и большое количество медикаментов. Часть гуманитарной помощи, отправленной Центром гуманитарного разминирования и экспертизы, была доставлена в детский дом армянской общины.

В сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Армения в Алеппо 12 апреля группа, осуществляющая гуманитарную миссию, передала военному госпиталю и другим медицинским учреждениям Алеппо медицинские принадлежности. Руководители медицинских центров выразили свою признательность армянским врачам за предоставленную медицинскую помощь. Начальник военного госпиталя Алеппо, генерал Фаез Аль-Аюби высоко оценил совместные усилия армянских и сирийских врачей, их преданную работу, высокие профессиональные качества, не только за оказание медицинской помощи пострадавшим в результате войны, но и за готовность совместными усилиями бороться с любой угрозой.

Генерал отметил, что армянские коллеги привержены высоким принципам гуманизма и ежеднвено с высоким профессионализмом оказывают помощь населению Сирии. Сирийский народ ценит, что армяне в этой трудной ситуации находятся рядом с ними.

Директор госпиталя выразил благодарность гуманитарной группе Республики Армения, консульству Республики Армения в Алеппо и властям за постоянное содействие.

՞19 апреля специалисты группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, передали армянским домам престарелых и детдому армянской общины Алеппо подарки, собранные в ходе акции “Горсть улыбок””, - говорится в сообщении ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”.