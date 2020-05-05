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Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 323 человека

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 323 человека

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране на 5 мая, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1 323 человека, составив в общей сложности 99 970. Число умерших от коронавируса увеличилось на 63 человека. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что 2 685 человек находятся в тяжелом состоянии.

Число выздоровевших увеличилось на 1 078, составив в общей сложности 80 475 человек.


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