В общине Чамбарак проведена широкомасштабная посадка деревьев

В первые дни мая в общине Чамбарак Гегаркуникской области была проведена широкомасштабная посадка деревьев.

Как сообщил «Арменпресс» заместитель главы общины Чамбарак Роберт Оганян, посадка деревьев была проведена по инициативе муниципалитета и благотворительной организации “Шен” на территории, расположенной слева от дороги, ведущей из города Чамбарак в село Ваан. Для предотвращения дальнейшего развития оползней и деградации земель здесь будет посажено 7 га леса.

“Саженцы желтой акации, около 6 тысяч штук, предоставила организация “Шен”. Работы по посадке деревьев провели сотрудники муниципалитета Чамбарака и подчиненных структур. Этой посадкой был заложен будущий лес на территории в два гектара, остальные пять гектаров будут засажены при следующих посадках. С учетом того, что будут посажены саженцы высотой в 1-1, 5 метра, будет создана также и система орошения, что гарантирует, что саженцы привьются. Муниципалитет обеспечит охрану и дальнейший уход за деревьями”, - отметил заместитель главы общины.

Хосров Хлхатян