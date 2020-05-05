Межведомственная комиссия в Гегаркуникской области утвердила еще 9 субвенциальных программ

В Гегаркуникской области в ближайшее время начнутся работы по еще девяти субвенциальным программам, осуществляемым правительством Армении, которые были утверждены межведомственной комиссией. Как сообщила «Арменпресс» начальник отдела программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуникской области Вардуи Мнацаканян, в ходе заседания межведомственной комиссии по оценке программных заявок на получение субвенций 23 апреля 2020 года были обсуждены и одобрены следующие программы: “Ремонт зала торжеств (2-й этап) общины Ддмашен Гегаркуникской области”, “Облицовка зала торжеств и приобретение имущества” общины Макенис, “Строительство сети освещения внутриобщинных улиц” общины Золакар, “Строительство сети освещения 5-й, 7-й улиц”, “Строительство водопровода на 10-ой и 12-ой улицах”, “Работы по строительству канав для водоотвода и орошения” общины Мадина, “Асфальтирование улицы Андраника”, “Частичный ремонт детского сада “Манчук” ” общины Лчашен, “Капитальный ремонт участка в 470 метров улицы 9 мая” общины Айраванк и “Ремонтные работы асфальтобетонного покрытия улиц Грибоедова и Налбандяна” общины Севан.

Строительные конкурсы некоторых программ уже объявлены, остальные находятся на этапе объявления.

Хосров Хлгатян