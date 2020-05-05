“Арарат” проведет два товарищеских матча
13:33, 5 Май, 2020
Ереванский футбольный клуб “Арарат” в течение тренировок проведет два товарищеских матча.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.
“ “Арарат” продолжает тренировки, готовясь к возобновлению сезона. На ближайшее время запланированы два товарищеских матча. 6 мая мы померимся силами с “Масисом”, представляющим первую группу Армении.
Следующий матч запланирован на 9-е мая, соперником будет выступающий в Высшей лиге “Гандзасар-Капан”.
Ранее стало известно, что между Армянской федерацией футбола и комендантом была достигнута договоренность, что клубы Высшей и Первой лиги Армении могут возобновить тренировки с 23 апреля.
Подготовила Варвара Айрапетян
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