“Арарат” проведет два товарищеских матча

Ереванский футбольный клуб “Арарат” в течение тренировок проведет два товарищеских матча.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

“ “Арарат” продолжает тренировки, готовясь к возобновлению сезона. На ближайшее время запланированы два товарищеских матча. 6 мая мы померимся силами с “Масисом”, представляющим первую группу Армении.

Следующий матч запланирован на 9-е мая, соперником будет выступающий в Высшей лиге “Гандзасар-Капан”.

Ранее стало известно, что между Армянской федерацией футбола и комендантом была достигнута договоренность, что клубы Высшей и Первой лиги Армении могут возобновить тренировки с 23 апреля.

Подготовила Варвара Айрапетян