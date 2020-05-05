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Китай открыл новый маршрут грузового ж/д сообщения с Европой.  РИА Новости

Китай открыл новый маршрут грузового ж/д сообщения с Европой.  РИА Новости

Движение по новому маршруту регулярных грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа, который связывает китайский город Иу и столицу Литвы, открылось в понедельник.

Протяженность маршрута - 10146 километров, он проходит через Казахстан, Россию и Беларусь. Из Вильнюса грузы будут перенаправляться в еще 36 стран Европы, включая Испанию, Данию, Швейцарию и Францию.

Запуск новой линии предоставил новый канал для перевозки международной почты в условиях пандемии. В будущем, как ожидается, рейсы по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю.

В настоящее время город Иу уже связан 12 грузовыми маршрутами с 37 странами и регионами по всей Евразии. По последней статистике, в нынешнем году из Иу отправлено уже 133 состава Китай-Европа. Эти поезда перевезли более 11 тысяч стандартных контейнеров, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.


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