По делу о применении насилия в отношении родственников Седы Сафарян 2 человека объявлены в розыск

В результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в следственном отделе административного района Малатия-Себастия следственного управления города Ереван Следственного комитета Республики Артмения по факту применения насилия в отношении дочери и зятя правозащитницы Седы Сафарян и их родственников, выявлен ряд обстоятельств, в том числе и личности двоих лиц, совершивших предполагаемое преступление. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Со стороны органа предварительного следствия приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 258 (хулиганство). В качестве меры пресечения в отношении последних избран арест и объявлен розыск.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 24 апреля 2020 года, в 22:30, предполагаемые преступники в квартале Муш города Ереван, долгое время грубо нарушая общественный порядок, проявляя открыто неуважительное отношение к обществу, ссорились, шумели, ругались и применили насилие в отношении дочери, зятя Седы Сафарян и их родственников.

Следствие продолжается.

Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств инцидента, личности других лиц, причастных к инциденту и их обнаружения.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Артмения, вступившим в законную силу приговором суда.