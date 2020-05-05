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Джокович в Испании нарушил карантинный режим

Джокович в Испании нарушил карантинный режим

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович в Испании нарушил карантинный режим.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация тенниса Испании. Джокович 4 мая на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором тренируется на грунтовом корте в Мартеле.

В Испании карантин должен быть снят с 4 по 10 мая, однако Федерация тенниса пока запрещает тренировки на кортах.

Из-за пандемии коронавируса был отложен и отменен ряд соревнований “Большого шлема”, международные теннисные турниры приостановлены до августа.

Подготовила Варвара Айрапетян


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