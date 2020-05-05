Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии. ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, его лечение проходит планово. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей, - сказал Беляков. - Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". "Премьер министр активно общается с коллегами по телефону", - добавил пресс-секретарь.

30 апреля в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.