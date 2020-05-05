Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Временно будет прекращена подача газа газопотребителям села Касах

Временно будет прекращена подача газа газопотребителям села Касах

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения работ на надземном учатке газопроводе 6 мая с 10:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей села Касах Котайкской области.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации