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Баскетболист Тони Паркер подтвердил, что он будет президентом футбольного клуба  “Лион”

Баскетболист Тони Паркер подтвердил, что он будет президентом футбольного клуба  “Лион”

Бывшая звезда и четырехкратный чемпион NBA Тони Паркер подтвердил слухи, что он станет президентом французского футбольного клуба “Лион”.

Паркер добавил, что для него большая честь руководить подобным клубом.

Нынешний президент “Лиона” Жан Мишель-Олан может покинуть свой пост в 2023 году.

Клуб “Лион” был создан в 1899 году. Он не раз принимал участие в Лиге Чемпионов, а в сезоне 2009 - 2010 дошел до полуфинала.

Тони Паркер - четырехкратный чемпион NBA, он 6 раз участвовал в матчах “Всех Звезд”, в составе сборной Франции в 2013 году выиграл чемпионат Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян


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