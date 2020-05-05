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По факту смерти военнослужащего Тарона Погосяна возбуждено уголовное дело

По факту смерти военнослужащего Тарона Погосяна возбуждено уголовное дело

4-го мая 2020 г., около 19: 05, в ходе инженерных работ на боевом посту оборонительного участка N-ской воинской части вследствие разрыва мины смертельное ранение получил майор Тарон Рубикович Погосян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По данному факту во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 376 УК Республики Армения (халатное отношение к службе), ведется следствие.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.


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