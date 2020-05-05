Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 10 102. ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 102, до 155 370 - оперативный штаб.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло до 19 865, за сутки выписали 1 770 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФ выросло до 1 451, за сутки умерли 95 человек.

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки составил менее 7% против 7,85% днем ранее.