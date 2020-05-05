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Роналду вернулся в Италию

Роналду вернулся в Италию

Португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду вернулся в Италию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Football Italia”. После двух недель самоизоляции Роналду присоединится к “Ювентусу” для участия в тренировках.

Ранее стало известно, что правительство Италии решило разрешить клубам возобновить тренировки с 4 мая. Тренировки пройдут на клубных спортбазах отдельными небольшими группами и при соблюдении социального расстояния.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен 13 марта.

Подготовила Варвара Айрапетян


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