Роналду вернулся в Италию
11:59, 5 Май, 2020
Португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду вернулся в Италию.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Football Italia”. После двух недель самоизоляции Роналду присоединится к “Ювентусу” для участия в тренировках.
Ранее стало известно, что правительство Италии решило разрешить клубам возобновить тренировки с 4 мая. Тренировки пройдут на клубных спортбазах отдельными небольшими группами и при соблюдении социального расстояния.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен 13 марта.
Подготовила Варвара Айрапетян
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