В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу Дамаск — Алеппо. РИА Новости

Сирийские рабочие восстанавливают освобожденную от боевиков трассу М5, одну из важнейших в стране, связывающую Дамаск и Алеппо.

"Как только наши русские друзья помогли освободить нам трассу М5, мы сразу принялись за работу. Сначала разгребали завалы, их тут было очень много. Немало работы было у саперов - они разминировали здесь все. Потом уже мы начали заделывать большие ямы от мин, ставили заплатки. А теперь задача полностью поменять асфальт на этом участке в два километра", - рассказал журналистам главный инженер Абнази Хасан Аби.

По его словам, рабочим повезло, что тяжелой техники у боевиков не было, и основные повреждения дороги – от обстрелов минометами.

Не утихает работа и в западном районе Алеппо Захре - там разбирают завалы. По оценке опытного бульдозериста Хуссейна Хашина, потребуется не менее двух лет, чтобы вернуть этим кварталам довоенный облик. Однако местных не пугают ни трудности, ни возможная опасность.

Восстанавливают не только дома, но и коммуникации. Водопровод, который был защищен от обстрелов и вандализма металлическим боксом, все равно немного подтекает, и трубы пора менять.

"Ведь эта ветка водопровода снабжает весь запад Алеппо, несколько десятков тысяч человек получают по нему воду. Так что нужно поскорее закончить эти работы", - объясняет инженер водоканала Нофель Шоман.