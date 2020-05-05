Некоторые матчи Премьер-лиги могут транслироваться на Youtube

Некоторые игры Премьер-лиги, чемпионата Англии по футболу могут транслироваться на Youtube и бесплатно.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “The Sun”. Основная часть матчей чемпионата будет транслироваться на телеканалах Sky Sport и BT, и еще несколько матчей будут показаны на Youtube.

Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги выступают за возобновление сезона. В настоящее время организаторы Премьер-лиги ожидают получения разрешения от правительства. Тренировочный процесс в Англии может возобновиться с 18 мая.

3 апреля чемпионат Англии по футболу вновь отложен на неопределенный срок. Изначально планировалось возобновить его 30 апреля. Однако организаторы намерены продолжить чемпионат лишь после отступления пандемии коронавируса. Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян