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Президент УЕФА выразил надежду, что большой футбол скоро вернется

Президент УЕФА выразил надежду, что большой футбол скоро вернется

Президент Европейской ассоциации футбола (УЕФА) Александр Чеферин выразил мнение, что возвращение большого футбола уже близко.

Как передает «Арменпресс», Чеферин выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро будет преодолена. Старый и добрый футбол скоро вернется. Некоторое время он будет изменившимся, но вскоре станет тем же. Мы должны следовать решениям правительств”, - сказал президент УЕФА.

Из-за пандемии коронавируса прекращены все европейские чемпионаты, за исключением чемпионата Республики Беларусь.

Подготовила Варвара Айрапетян


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