Президент УЕФА выразил надежду, что большой футбол скоро вернется
11:40, 5 Май, 2020
Президент Европейской ассоциации футбола (УЕФА) Александр Чеферин выразил мнение, что возвращение большого футбола уже близко.
Как передает «Арменпресс», Чеферин выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро будет преодолена. Старый и добрый футбол скоро вернется. Некоторое время он будет изменившимся, но вскоре станет тем же. Мы должны следовать решениям правительств”, - сказал президент УЕФА.
Из-за пандемии коронавируса прекращены все европейские чемпионаты, за исключением чемпионата Республики Беларусь.
Подготовила Варвара Айрапетян
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