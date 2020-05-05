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В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек

В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины за полтора месяца задержали почти 70 тысяч человек за нарушение карантина, введенного в связи с COVID-19, следует из отчета министерства безопасности, попавшего в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что за период с 21 марта были задержаны в общей сложности 69 965 человек. Кроме того, более четырех тысяч автомобилей были изъяты у их владельцев, которые неправомерно передвигались по стране.

В Аргентине с 20 марта действует обязательный карантин на национальном уровне. Предполагается, что власти начнут ослаблять ограничения с 10 мая.

По последним данным, в Аргентине выявлено более 4,7 тысячи зараженных коронавирусом нового типа, скончались 249 человек.


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БелТА


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