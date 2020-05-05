В Парламенте: законопроекты оппозиции не включены в повестку пленарных заседаний

В Национальном собрании Республики Армения проекты, которые представили оппозиционные фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”, получившие отрицательное заключение головной комиссии, не включены в повестку пленарных заседаний.

Как передает «Арменпресс», проекты были поставлены на голосование на заседании 5 мая.

Депутат фракции “Просвещенная Армения” Ани Самсонян представила проект закона О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения. Проектом, по сути, предлагалось предусматривать уголовную ответственность за любое вмешательство в деятельность адвоката, в том числе и в его профессиональную деятельность или в осуществление полномочий, ответственность за угрозы или нанесение ему оскорблений, проявляемое к нему, по его мнению, неуважение. Устанавливалось, что воспрепятствование осуществлению полномочий адвокатов или угроз с целью воспрепятствования всестороннему объективному расследованию дела, вмешательство в дело адвоката в любой форме наказывается штрафом в размере 200, 300-кратной минимальной заработной платы или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. Несогласие депутатов “Процветающей Армении” и “Моего шага” с проектом было связано с криминализацией клеветы и оскорбления адвокатов. Они предложили декриминализировать клевету и оскорбления в отношении адвокатов, Самсонян отметила, что они готовы принять замечания.

Член комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Шаке Исаян отметила, что в комиссии проект не был одобрен, однако, принимая за основу последнее заявление Самсонян о доработке, “Процветающая Армения” проголосует за обсуждение проекта в повестке дня пленарного заседания.

Проект получил 37 голосов “за”, 74 “против”, 1 воздержался.

Отрицательное заключение получил и закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об адвокатуре”. Его представила соавтор Шаке Исаян из партии “Процветающая Армения”. “Проектом предусматривается компенсация расходов, связанных с деятельностью Общественного защитника из государственного бюджета. Они включают суммы дополнительных зарплат, а также другие расходы, связанные с обеспечением деятельности офиса общественного защитника, в том числе и оплату вспомогательного аппарата, компенсацию дорожных расходов и расходов за телефонные разговоры. Для осуществления указанных изменений офису общественного защитника из государственных средств необходимо предоставить дополнительные средства в размере не менее 10% от ставок должностных окладов руководителя офиса общественного защитника и общественных защитников”, - представила она.

Член головной комиссии Артур Ованнисян отметил, что офис действительно загружен, поэтому ежегодно увеличивается его штат и предоставляемая ему сумма. На данный момент уже предоставляются дополнительные 30%. “Проектом предлагается предоставить еще 10% дополнительной суммы. Однако на данный момент нет фиксированной суммы, чтобы сказать, что эти деньги могут покрыть расходы. Это не обоснованная сумма, следовательно, мы не можем предоставить ее из госбюджета”, - сказал он.

Проект получил 37 голосов “за”, 80 “против”.

Анна Григорян