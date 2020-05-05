Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартует в онлайн-турнире “Лиги Наций” ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», армянский шахматист выступит в составе сборной Европы, в которую также входят Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Анна Музычук. В качестве капитана команды выступит экс-чемпион мира Гарри Каспаров.

Ранее пресс-служба ФИДЕ опубликовала список стран, которые примут участие в турнире - это: США, Россия, Европа, Китай, Индия и общая команда мира. Турнир состоится в онлайн режиме. Он стартует 5-го мая и завершится 10-го.

Подготовила Варвара Айрапетян