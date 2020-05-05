Повысится проходимость автодороги республиканского значения Цовагюх-Семеновка

Со второй половины мая в Гегаркуникской области стартует программа “Повышение проходимости автодороги республиканского значения 6х-53, М-4-Семеновка-М-4”, финансируемая государством.

Как сообщил «Арменпресс» начальник управления градостроительства администрации Гегаркуника Армен Зограбян, предварительная стоимость программы составила 196 млн драмов. По программе предусмотрены заполнения ям на площади около 1 000 кв /м, асфальтирование участка дороги в 24 578 кв /м и установление дорожных знаков. Протяженность улучшающейся дороги составляет 11,8 километра. Она начинается с перекрестка Цовагюха, проходит через общину Семеновка и заканчивается на участке Гегаркуник-Тауш. В результате реализации программы по улучшению проходимости дороги будет создана также и возможность проведения капитального ремонта автодорожного тоннеля Севан-Дилижан”, - представил начальник управления.

Хосров Хлгатян