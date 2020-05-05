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Число подтвержденных в Армении случаев достигло 2619, выздоровели 40 человек, скончался один пациент

Число подтвержденных в Армении случаев достигло 2619, выздоровели 40 человек, скончался один пациент

По состоянию на 11:00 5 мая в Армении подтверждено 2619 случаев коронавирусной болезни, 1111 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1462 пациента. Выявлено 112 новых случаев коронавирусной болезни, 40 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за коронавируса было зафиксировано 40 случаев смерти (увеличились на 1).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончалась -64-летняя женщина, которая имела сопровождающие хронические заболевания. Зафиксировано еще два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 6.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. ограничений. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Лилит Демурян


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