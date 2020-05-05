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При посредничестве омбудсмена супруги-военнослужащие перешли на службу в одну и ту же воинскую часть

При посредничестве омбудсмена супруги-военнослужащие перешли на службу в одну и ту же воинскую часть

Военнослужащий-контрактник обратился к омбудсмену с просьбой оказания содействия по вопросу прохождения службы в одной и той же воинской части вместе с супругой -военнослужащей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Он сообщил, что в сентябре 2019 года, исходя из служебной необходимости, его перевели в другую воинскую часть службы, однако супругу не перевели. В результате, из-за расстояния между местами службы его и  его жены он не может навещать семью.

Защитник прав человека с соответствующими обоснованиями обратился в Министерство обороны с предложением обеспечить службу супругов в той же воинской части.

В результате сотрудничества с Министерством обороны было принято решение организовать службу супругов в одной и той же воинской части”, - говорится в сообщении офиса омбудсмена.


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БелТА


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