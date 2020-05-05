Рустам Бадасян направил послание в связи с 22-летием создания Службы принудительного исполнения

Министр юстиции Республики Армения Рустам Бадасян направил поздравительное послание по случаю 22-летия Службы принудительного исполнения. «Арменпресс» представляет послание Рустама Бадасяна․

“Дорогие сотрудники Службы принудительного исполнения, поздравляю всех Вас с профессиональным праздником, 22-летием службы и желаю высокой ответственности при осуществлении столь важной для государства миссии. Перед руководящим составом службы, находящейся в стадии коренных реформ, поставлена очень важная задача - посредством применения новейших технологий и новых законодательных решений повысить эффективность работы и гарантировать защиту прав человека.

Я согласен, что это не из легких проблем, но благодаря кропотливой работе и большой преданности, уверен, что совместными усилиями мы достигнем нашей цели. С повышением эффективности системы мы будем последовательно стремиться также и к обеспечению социальных гарантий и надлежащей оплаты. Я выражаю благодарность принудительным исполнителям и всем другим сотрудникам Службы, осуществляющим огромную работу. Еще раз поздравляю всех Вас с профессиональным праздником и желаю Вам и Вашим семьям успехов и здоровья”.