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В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19. РИА Новости

В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19. РИА Новости

В Таиланде зарегистрирован во вторник всего 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и, седьмые сутки подряд, ни одной смерти от COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией и снова нет ни одного смертельного случая", - сказал он.

"Единственный новый пациент проживает на юге Таиланда, в провинции Наративат. Он заразился от группы больных, которые, в свою очередь, заразились во время мусульманской религиозной церемонии в одной из мечетей Малайзии еще до закрытия границ", - сказал Висануйотхин.

Он сообщил также, что общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 988 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 747 человек.


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БелТА


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