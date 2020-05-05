Сергей Мегрян направил послание по случаю 22-летия Службы принудительного исполнения

Главный принудительный исполнитель Сергей Мегрян направил поздравительное послание по случаю 22-летия Службы принудительного исполнения. «Арменпресс» представляет послание главного принудительного исполнителя․

“Уважаемые коллеги и ветераны службы принудительного исполнения Республики Армения!

Сердечно поздравляю всех нас с профессиональным праздником-22-летием формирования Службы принудительного исполнения!

Обзор деятельности службы в течение этих лет позволяет не только констатировать осуществленные в службе реформы, зафиксированные достижения и упущения, но и проанализировать новые вызовы и наметить предстоящие задачи и перспективы развития.

Служба принудительного исполнения имеет свою особую роль и значение в деле утверждения верховенства права в сфере юстиции Республики Армения, обеспечения законности процесса исполнения судебных актов и укрепления правопорядка.

Служба, будучи приверженной концептуальным подходам к реализации комплексных программ реформ в сфере юстиции, своей ежедневной работой преследует эффективное осуществление функций, возложенных на нее законодательством.

И не случайно, что Служба принудительного исполнения считает своей первоочередной задачей не только обеспечение законности, доступности и прозрачности деятельности службы, но и повышение в общественном восприятии индикатора доверия к службе. В этом вопросе ключевым звеном является добросовестная, последовательная и подотчетная работа каждого из нас. Та доля ответственности, которую имеет каждый из нас, должна руководствоваться стремлением выполнять нашу работу наилучшим образом, а разумную критику, адресованную работе службы, следует рассматривать как сигнал для исправления имеющихся упущений, преодоления новых вызовов, нахождения законодательных решений с применением необходимых инструментов.

В контексте системных реформ сегодня, как никогда, наш принудительный исполнитель должен выделяться высокими человеческими и профессиональными качествами, своими прочными волевыми качествами, нравственными ценностями, ежедневной подотчетной работой.

Хочу в этот знаменательный день выразить слова оценки нашим ветеранам, которые вносят свой вклад в становление и развитие службы принудительного исполнения. В то же время хочу поблагодарить всех наших сотрудников, которые и в условиях сложившегося в стране чрезвычайного положения выполняют свои функции преданно и с осознанием того, что защита прав государства и каждого гражданина приоритетна в соответствии с буквой закона.

Уверен, руководствуясь принципиальностью, государственным мышлением, уважением к государству и обществу и концентрируя наш общий опыт, знания и усилия, мы сможем достойно и с величайшей ответственностью осуществить весь круг полномочий службы, обеспечивающей принудительное исполнение.

Вновь поздравляя всех нас с профессиональным праздником принудительного исполнителя, желаю крепкого здоровья, благополучия, доброй службы во благо нашей страны и нашего народа”.