Австралия выделит около полумиллиона долларов на борьбу с COVID-19. РИА Новости

Австралия выделит более 450 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом и поиска вакцины, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, опубликованном на его сайте.

"Сегодня Австралия выделяет 352 миллиона австралийских долларов (227 миллионов долларов США) для мировых усилий по борьбе с COVID-19 и поиска вакцины. Мы предоставляем 15 миллионов австралийских долларов (9,7 миллиона долларов США) для помощи в разработке вакцин от COVID-19 и диагностики для Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемии и Фонда инновационной новой диагностики", - заявил Моррисон.

Кроме того, он также подчеркнул, что Австралия выделяет 337 миллионов австралийских долларов (217 миллионов долларов США) для финансирования научно-исследовательских работ по коронавирусу, посвященных вакцинам, диагностике, терапии и респираторным заболеваниям.