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В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания НС ряд законопроектов.

Депутаты во втором чтении обсудят проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, проект закона О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О дошкольном образовании” и ряд других законопроектов.

В повестке дня также законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об адвокатуре”.


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БелТА


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