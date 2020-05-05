В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания НС ряд законопроектов.

Депутаты во втором чтении обсудят проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, проект закона О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О дошкольном образовании” и ряд других законопроектов.

В повестке дня также законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об адвокатуре”.