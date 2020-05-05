COVID-19: в мире выздоровели более 1 млн 200 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 646 304 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 252 000. Излечились 1 млн 200 297 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 212 900 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 69 921 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 248 301. Число смертности в Испании составило 25 428 человек.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 211 938 человек, число летальных исходов - 29 079. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 906 584, число летальных исходов – 28 734. Во Франции – 169 462 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 201.

В Германии - 166 152 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 993. В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 145 268, число летальных исходов - 1 356.

Число подтвержденных случаев в Турции – 127 659, скончались 3 461 человек.

Число инфицированных в Бразилия - 108 ы20. Число смертей составляет 7 367. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 98 647 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 277.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 881 инфицированных, всего 1 новый случай, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 593, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 16 191 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 14 730 человек, здесь зарегистрировано 137 случаев смерти.

В Египте - 6 813 случаев, здесь скончались 436 человек. В Кувейте 5 278 случаев заражения, зарегистрировано 40 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 346, смертность - 98. Число заразившихся в Сирии достигло 44 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.