Европейские индексы - 04-05-20

МОСКВА, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.64% и составил 10466.80 пункта, французский CAC 40 снизился на 4.24% и составил 4378.23 пункта, британский FTSE снизился на 0.16% и составил 5753.78 пункта, а российский RTSI снизился на 2.28% и составил 1099.42 пункта.