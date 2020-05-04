В Арцахе в результате взрыва мины погиб военнослужащий
22:20, 4 Май, 2020
В результате взрыва мины 4 мая, в районе 19:05 часов, контрактный военнослужащий одной из дислоцированных в южном направлении воинских частей Армии обороны Республики Арцах Тарон Рубикович Погосян (1988 г.р.) получил смертельное ранение.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.
Ведется следствие для выяснения подробностей инцидента.
Министерство обороны Республики Арцах разделяет скорбь потери и выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего.
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