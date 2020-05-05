Газета “Айастани Анрапетутюн”: Каждый из нас имеет свою долю ответственности

“Очередной воскресный “лайв” премьер-министра несколько отличался от предыдущих. Это, по сути, была встреча премьер-министра с комендантом чрезвычайной ситуации Армении Тиграном Авиняном и министром здравоохранения Арсеном Торосяном. Никол Пашинян попытался на месте показать на примере себя и своих собеседников, что безопасно при живом общении, а что нет. Форма, способ подачи были выбраны весьма интересно, но за всем этим на самом деле премьер-министр озвучил очень важную и сложную проблему для всех нас. Он заявил, что каждый из нас ответственен в преодолении сложившейся ситуации. Каждый из нас - на своем месте, в своих общениях и в своем быту, каждый из нас по мере своей ответственности.

Ясно, что государства не могут долго оставаться в изолированном состоянии, без экономического оборота и роста. В этих условиях остается вести децентрализованную борьбу, в которой каждый гражданин должен иметь свою долю ответственности, что предполагает выполнение очень простых условий: сохранять социальное расстояние, часто мыть руки, очищать дезинфицирующим веществом, закрывать лицо при чихании и кашле, часто проветривать помешения”.

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