Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как Котайк “смягчает” убытки в сфере туризма

Учитывая обстоятельство, что Котайкская область богата магической природой, зонами отдыха и историко-культурными памятниками, можно с уверенностью сказать, что здесь не будет потерь в сфере внутреннего туризма, обусловленных эпидемией коронавируса.

Губернатор Котайка Романос Петросян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” сказал, что сфера туризма в этом году также считается одной из приоритетных сфер в концепции экономического развития области. На данный момент в области насчитывается около 100 гостиничных хозяйств и гостевых домов - от среднего до большого. В то же время губернатор не исключает, что будет необходим определенный период для того, чтобы вернуть сферу в нормальное русло. Он уверен, что даже если внешний туризм понесет определенные потери, вместо этого ощутимый рост будет наблюдаться в потоках внутреннего туризма. Те люди, которые предпочитали проводить свой отдых и досуг за рубежом, по мнению губернатора, из-за эпидемии коронавируса, в целях осторожности, отдых, по всей вероятности, организуют внутри страны”.

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