Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мартирос Сарьян, вечно живущий с нами

“Когда Сарьяна спрашивали, в чем секрет его долголетия, он отвечал: “Я никогда не грешил против природы”. Художник жил, следуя десяти заповедям Библии.

Внучка Мартироса Сарьяна, кандидат филологических наук, директор Дома-музея Сарьяна Рузан Сарьян в беседе с “Айастани Анрапетутюн” вспоминает: “После 5 мая 1972 года, когда завершилась земная жизнь Мартироса Сарьяна, им надо было учиться жить без него, сознавая, что это начало его вечного пути. До сих пор Мастер продолжает согревать и освещать наши души своим великим искусством, постоянно оставаясь с нами. Мартирос Сарьян был гениальным художником и такой же замечательной, неповторимой личностью. Человек с большой буквы и в своей повседневной жизни и в творчестве. Как муж, как отец семейства, он был непревзойденным дедушкой, о котором мог мечтать любой ребенок. Я никогда не слышала от дедушки: “ Я занят, не мешай, играй своими игрушками”, он научил меня рисовать, видеть и узнавать природу”, - рассказывает внучка художника”.

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