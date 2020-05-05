Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянский писатель, Рубен Овсепян

“Сдержанный, малословный, суровый, часто самодостаточный, иногда мрачный”, - так характеризовал Сос Саркисян своего друга, известного армянского писателя Рубена Овсепяна. Кстати, сегодня его день рождения (1939 – 2016 ). Переводческие работы, статьи, повести, рассказы, киносценарии, обзоры, редакционные работы ... Рубен Овсепян всю свою жизнь провел в литературном ажиотаже, в кабинете, за лекционным столом. Современники отмечают его Человека и Армянина, в течение всей своей литературной жизни он руководствовался национальными принципами, выражением которых стали его армянские строки, проникнутые ароматом доброты, близости к Земле, живыми образами. Он автор сборников: “Поиски”, “Две повести”, “Самая теплая страна”, “Длинный, прекрасный день”, “Чайки”, “Вордан Кармир”, “Под абрикосовыми деревьями”, “Гранаты” и других.

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