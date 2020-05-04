В онлайн-концерте ко Дню Победы примут участие артисты из России, Армении и Белоруссии

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване и авторский проект Карена Кочаряна «Мосты» представляют праздничный онлайн-концерт «Песни Нашей Победы».

Как сообщает Арменпресс, благодаря современным технологиям объединяться как известные, так и молодые артисты из России, Армении и Белоруссии, которые подарят праздничное настроение слушателям.

Проект реализован при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГУП г. Москвы «Московский центр международного сотрудничества».

Трансляция #онлайн_концерта начнется ровно в 21.00 на страницах МКДЦ «Дом Москвы» в YouTube, Facebook, Instagram и на сайте dommoskvy.am.