Министр здравоохранения ознакомился с лечением пациентов с коронавирусом в медцентре Арташата

Министр здравоохранения Арсен Торосян, губернатор Араратской области Гарик Саркисян, заместитель министра Артем Смбатян 4 мая посетили Арташатский медицинский центр, чтобы еще раз ознакомиться с условиями и организацией медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице медцентра в Facebook.

Директор медцентра Айк Амбарцумян и координатор по клинической работе COVID-19 Лилит Мусаян подробно представила состояние здоровья 120 пациентов, которые в настоящее время проходят стационарное лечение в медцентре, подчеркнув, что медицинский персонал делает все возможное, чтобы обеспечить им качественную медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Министр Торосян выразил удовлетворение медицинским обслуживанием пациентов. «В эти дни медицинский персонал успешно выполняет сложную и ответственную миссию по преодолению вызовов, которые возникают каждую минуту в борьбе против эпидемии COVID-19», - сказал Арсен Торосян.

Губернатор Гарик Саркисян с радостью отметил, что организация медицинской помощи в медцентре осуществляется на высоком уровне, созданы все условия для лечения пациентов.