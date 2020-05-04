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Хорошие новости из Италии: началась перевозка мобильного маммографа в Армению

Хорошие новости из Италии: началась перевозка мобильного маммографа в Армению

В Армении скоро будет мобильный маммограф. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал он этом на своей странице в Facebook, подчеркнув, что после ослабления ограничений в Италии началась перевозка мобильного маммографа в Армению.

«Хорошие новости из Италии. После ослабления ограничений в Италии наш мобильный маммограф наконец перевозится в Армению. Поскольку часть дороги проходит по морю, она, скорее всего, достигнет Армении примерно через месяц», - отметил Арсен Торосян.


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