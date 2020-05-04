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В Дели винные магазины не выдержали наплыва покупателей и закрылись. Regnum

В Дели винные магазины не выдержали наплыва покупателей и закрылись. Regnum

В Дели возобновившие работу магазины алкоголя пришлось закрыть из-за огромного наплыва покупателей, сообщает 4 мая BBC News. Винные магазины были закрыты с 24 марта из-за пандемии коронавируса.

Теперь их пришлось закрывать спустя всего несколько часов после возобновления работы.

Главной причиной стали огромные очереди, в которых желающие купить алкоголь люди не соблюдали социальную дистанцию.

Проблемы такого рода возникли в Дели и в штате Карнатака.

 

 

 


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