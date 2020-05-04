В Дели винные магазины не выдержали наплыва покупателей и закрылись. Regnum
20:19, 4 Май, 2020
В Дели возобновившие работу магазины алкоголя пришлось закрыть из-за огромного наплыва покупателей, сообщает 4 мая BBC News. Винные магазины были закрыты с 24 марта из-за пандемии коронавируса.
Теперь их пришлось закрывать спустя всего несколько часов после возобновления работы.
Главной причиной стали огромные очереди, в которых желающие купить алкоголь люди не соблюдали социальную дистанцию.
Проблемы такого рода возникли в Дели и в штате Карнатака.
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