В Дели винные магазины не выдержали наплыва покупателей и закрылись. Regnum

В Дели возобновившие работу магазины алкоголя пришлось закрыть из-за огромного наплыва покупателей, сообщает 4 мая BBC News. Винные магазины были закрыты с 24 марта из-за пандемии коронавируса.

Теперь их пришлось закрывать спустя всего несколько часов после возобновления работы.

Главной причиной стали огромные очереди, в которых желающие купить алкоголь люди не соблюдали социальную дистанцию.

Проблемы такого рода возникли в Дели и в штате Карнатака.