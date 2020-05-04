Продолжаются обсуждения по реализации антикризисных мер

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное обсуждение антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала был обсужден процесс реализации уже принятых антикризисных мероприятий, затем были обсуждены вопросы расширения социальных мер, представлен возможный круг новых бенефициаров и критерии поддержки.

Затем были представлены предложения по созданию новых рабочих мест в различных секторах экономики, в частности, в сферах инфраструктуры и улучшения экологии. Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг озвученных идей.

По итогам обсуждения премьер-министр Пашинян поручил представить соответствующие проекты по реализации мероприятий с четкими техническими характеристиками и ожиданиями решений конкретных проблем.