Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении осуществляет проект «Диаспора на связи»

В условиях сложившейся ситуации в мире главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян отменил ряд важных командировок. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса главного уполномоченного, тем не менее, связь с Диаспорой и работа с общинами по-прежнему находятся в приоритетах повестки дня Офиса главного уполномоченного. Поэтому офис во главе с Заре Синаняном запустил программу «Диаспора на связи», целью которой является продолжение знакомств с общинами, выявление и решение проблем, а также углубление сотрудничества.

Первая онлайн встреча прошла с представителями армянской общины Испании. Приветствуя участников видеосвязи, главный уполномоченный Заре Синанян отметил, что независимо от сложившейся в мире ситуации, связь с Диаспорой будет постоянной и развивающейся.

Затем члены армянской общины Испании представили ситуацию, повседневную жизнь и проблемы армян в стране проживания. Особо было подчеркнуто, что в борьбе с инфекцией община единодушно поддерживает местные власти, выдвигая ряд инициатив: бесплатное производство защитных масок, снабжение продовольствием уязвимых групп населения и организация бесплатных перевозок медицинских работников. Было отмечено, что среди армян, проживающих в городе, есть инфицированные граждане, которые проходят лечение. В этих условиях местные однодневные школы, шахматные и художественные кружки продолжают обучение дистанционно.

Представители общины особо оценили инициативу офиса в подобных условиях, так как на протяжении многих лет большая часть армянской общины Испании находилась вне поля зрения родного правительства. Общинные деятели выразили особую обеспокоенность тем, что ассимиляция испанских армян идет все более быстрыми темпами. С одной стороны, в семьях, переехавших из Армении, родители часто непоследовательны, с другой - в общине нет традиционных структур, домов культуры, ежедневных школ. Несмотря на все это, многие представители местной армянской молодежи хотят вернуться и работать на Родине.

Представители общины подняли ряд вопросов, связанных с плохой координацией сообщества, предотвращением опасности ассимиляции, задержками доставки учебников из Армении в общины, двойным гражданством и призывом на военную службу.

Следующая видеоконференция, в рамках программы «Диаспора на связи», прошла с армянской общиной Бельгии. В ней приняли участие представители общинных, образовательных, культурных и партийных учреждений. В начале встречи, председатель Комитета бельгийских армян, председатель организации «Insde Europe», директор европейского офиса ВАБС Никола Тавитян, представил общину, отметив, что в десятках городов Бельгии насчитывается 50 армянских организаций, и уже через два года армянская община Бельгии отметит свой 100-летний юбилей.

Главный уполномоченный Заре Синанян высоко оценил организованность общины и её образцовое единство. Затем уполномоченный коснулся создавшейся, вследствие коронавируса, ситуации в Армении: ограничений, экономических и социальных мероприятий.

Представляя программы Офиса и возможные их изменения, Заре Синанян отметил, что реализация программы «Шаг к дому» и Курсов молодых лидеров вызывает сомнения, были отменены ряд посещений общин, а Форумы, по всей вероятности, будут проводиться в режиме онлайн. Программа «иГорц» для работы специалистов из Диаспоры в государственной системе Армении, на которую подано 800 заявок, начнётся только в сентябре.

Главный уполномоченный также затронул цели офиса: укрепление связей между Арменией и Диаспорой, максимальное взаимодействие, создание предпосылок для репатриации, содействие инвестициям и улучшение инвестиционной среды.

Затем, представители общины задали десяток вопросов главному уполномоченному, в частности, о массовой, профессиональной и форс-мажорной репатриации, разработке и принятии соответствующего закона и стратегии, таможенных льготах, предоставляемых репатриантам, инвестиционной поддержке и сохранении армянской идентичности.

На вопрос, является ли в настоящее время работа с Диаспорой ориентированной в основном на Армению, Заре Синанян ответил, что сильная Армения является гарантией Диаспоры, и в условиях сильной государственности, у Диаспоры будет меньше проблем.

Что касается сохранения западноармянского языка, уполномоченный подчеркнул, что его нужно преподавать также в Армении, и Родина должна стать центром обучения западноармянскому языку.

Следует отметить, что со всеми участниками видеоконференций поддерживается обратная связь, сотрудничество продолжается.