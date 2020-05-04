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Азиатские индексы - 04-05-20

Азиатские индексы - 04-05-20

ТОКИО, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.84% и составил 19619.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.24% и составил 1431.26 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2860.08 пункта, а HANG SENG снизился на 4.18% и составил 23613.80 пункта.


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