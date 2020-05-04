COVID-19. В Китае зарегистрировано всего 3 новых случая заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 589 тыс 263 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 248 тыс. Излечились 1 млн 162 тыс 712 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 189 тыс 845 подтвержденных случая. Число летальных исходов - 68 тыс 633 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 247 тыс 122. Число смертности в Испании составило 25 тыс 264 человека.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 210 тыс 717 человек, число летальных исходов - 28 тыс 884. Следующий по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 186 тыс 599, число летальных исходов – 28 тыс 446. Во Франции – 168 тыс 693 подтвержденных случая, число летальных исходов - 24 тыс 895.

В Германии - 165 тыс 745 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 тыс 866. В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 145 тыс 268, число летальных исходов - 1 356. За день здесь зафиксировано более 10 тыс новых случаев заражения. Число подтвержденных случаев в Турции – 126 тыс 045, скончались 3 тыс 397 человек.

Число инфицированных в Бразилия -101 тыс 826. Число смертей составляет 7 тыс 051. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 98 тыс 647 человека. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 277.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 880 инфицированных, 3 новых случая, скончались 4 тыс 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 593, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 16 тыс 191 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 14 тыс 163 человек, здесь зарегистрировано 126 случаев смерти.

В Египте - 6 тыс 465 случаев, здесь скончались 429 человек. В Кувейте 5 тыс 278 случаев заражения, зарегистрировано 40 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 тыс 296, смертность - 97. Число заразившихся в Ливии - 740, смертность - 25, а в Сирии количество заразившихся достигло 44 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.

В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки

В Германии вступил в силу второй этап ослабления локдауна, введенного в середине марта на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. В понедельник, 4 мая, во многих федеральных землях разрешили возобновить работу парикмахерам, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих.

Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек.

В ряде земель, в частности Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, разрешили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади. Ослабление ограничительных мер происходит при строгом соблюдении правил гигиены, дистанции и других рекомендаций с целью не допустить второй волны коронавирусной инфекции.

Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По последним данным Минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12331 человек, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.

"Для нас также смягчение карантина не значит его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая, дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас на Украине", - сказал Шмыгаль. Трансляцию заседания вели украинские телеканалы.

При этом он отметил, что с 11 мая правительство намерено снять ограничения на прогулки в парках, зон отдыха, открыть тренировки для командных видов спорта, разрешить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, открыть кофейни (только на вынос), автомойки, веломагазины, а также разблокировать работу нотариусов и адвокатов, стоматологов.

Папа Римский назвал дату всеобщей молитвы против коронавируса

Глава Римско-католической церкви во время проповеди призвал все научное сообщество, как можно скорее найти вакцину от коронавирусной инфекции. Он также заявил, что всеобщая молитва состоится на следующей неделе.

Папа Римский Франциск озвучил дату, когда верующие со всего мира будут молиться за избавление от коронавируса. Это произойдет в четверг, 14 мая, сообщил понтифик на проповеди, которую транслировал сайт Vatican News.

"Мы приглашаем всех людей во всем мире обратиться к Богу, вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против нее лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса", - говорится в послании понтифика.

Папа Римский также призвал ученых приложить все силы, чтобы разработать вакцину от COVID-19 как можно быстрее.

Он отметил, что "эти усилия должны быть бескорыстными, чтобы на исцеление мог рассчитывать любой человек".

Ранее мы писали, что Папа Римский впервые провел аудиенцию онлайн. Он поддержал всех заболевших во время эпидемии коронавируса, а также выразил благодарность медикам и волонтерам.

Евросоюз собирает деньги для борьбы с пандемией

В понедельник Евросоюз проведет международную донорскую онлайн-конференцию, сообщество намерено собрать €7,5 млрд для дальнейшего противодействия распространению инфекции.

И в тот же день во второй по уровню смертности стране - Италии, где от заражения погибли почти 29 тысяч человек, входят в действие меры по ослаблению режима изоляции.

Как считает мэр Турина Кьяра Аппендино, город "подготовился к тому, что горожане начнут пользоваться общественным транспортом, все продезинфицировано, изменен ряд правил - как входить в автобус, как сходить, обязательно ношение масок, если вы пассажир или водитель. Их можно получить тут же, непосредственно в салоне транспортного средства".

В Испании зарегистрировано наибольшее среди стран ЕС количество заразившихся коронавирусом и второе в мире - таких почти 250 тысяч человек. И, как и в Италии, ношение масок в общественном транспорте также становится обязательным с 4-го мая.

Во Франции, которая снимает карантин через неделю, 11-го мая, министерство образования распространило инструкции по открытию детских и школьных учреждений.

Первые послабления карантина в Италии: 4,5 млн человек возвращаются к работе

Первые послабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, вступают в силу в Италии, одной из наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции стран. Всего здесь выявлено 210 тыс. случаев, почти 29 тыс. летальных исходов при среднем возрасте жертв 79 лет.

Послабления в основном касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. В каждодневной жизни итальянцев мало что изменится. Магазины остаются закрыты, как и рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны. Люди, чья трудовая деятельность связана с оказанием персональных услуг, остаются дома, фактически без заработка. Не открываются и учебные учреждения, детские сады. Школьники и выпускники готовятся сдавать экзамены онлайн.

К трудовой деятельности возвращаются 4,5 млн граждан, которые в том числе начнут пользоваться общественным транспортом. Как указывают специалисты.

По данным за 3 мая, суточный прирост новых случаев составил чуть менее 1,4 тыс. человек, это один из самых низких показателей за время пандемии.

Премьер Австралии обсудил с Джонсоном ситуацию с коронавирусом

Премьер Австралии Скотт Моррисон поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына, также лидеры в ходе разговора обсудили ситуацию с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и реагирование на пандемию коронавируса.

"Провел прошлой ночью хороший разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Был очень рад услышать, что он вернулся и хорошо себя чувствует, смог напрямую поздравить его и Кэрри с недавним рождением малыша Уилфреда. Мы обсудили меры реагирования на вирус, как мы справляемся с ограничениями и намереваемся безопасно открыть наши экономики, международные вопросы вокруг ВОЗ, а также необходимость извлекать уроки из произошедшей вспышки, которая забрала так много жизней и поставила под угрозу его (Джонсона - ред.) собственную жизнь", - написал австралийский премьер у себя в Twitter.

При этом австралийский телеканал 9 News Australia сообщает, что 'это был первый разговор Моррисона с Джонсоном с тех пор, как британский премьер переболел коронавирусом и выписался из больницы. Также отмечается, что лидеры обсудили возможность проведения независимого расследования по поводу возникновения коронавируса в Китае.

С завтрашнего дня будут сняты все виды ограничений на передвижение в Батуми и Кутаиси

С завтрашнего дня будут сняты все виды ограничений на передвижение в Батуми и Кутаиси, — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«С завтрашнего дня все виды ограничений на передвижение будут сняты в таких городах, как Батуми и Кутаиси. В Тбилиси и Рустави некоторые ограничения останутся в силе. Это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией в соседних районах.

Соответствующие решения будут приняты в Тбилиси и Рустави в эти дни с учетом эпидемиологической ситуации. Думаю, можно надеяться, что вопрос об открытии Тбилиси и Рустави будет решен положительно к концу недели», — заявил Гахария.

С 5 мая мы выдадим разрешения на возобновление работы всем компаниям, работающим в строительном секторе, и всем компаниям, занимающимся производством строительных материалов, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.

«Проверки, проводимые специальной группой на базе министерств здравоохранения и экономики, будут продолжаться ежедневно. Я хотел бы призвать владельцев и руководство компаний взять на себя ответственность за повседневную деятельность и обязательства, введенные министерством здравоохранения», — заявил Георгий Гахария.