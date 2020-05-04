Капитальные расходы должны осуществляться с особым качеством, темпами и объемом: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены программы капитальных расходов на 2020 год в области образования, науки, культуры и спорта.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что для капитальных расходов на 2020 год министерству из государственного бюджета выделено 4,4 млрд драмов. Эти средства будут направлены на ремонт учебных заведений, реставрацию памятников культуры, развитие материально-технической базы публичных библиотек, капитальный ремонт зданий театров и другие проекты. Кроме того, готова проектно-сметная документация на строительные работы на сумму около 4,7 млрд драмов.

В этом контексте заместитель председателя Комитета по градостроительству Армен Гуларян доложил о процессе разработки проектов ремонта 74 образовательных единиц, отметив, что они будут полностью завершены к концу июля 2020 года.

В ходе обмена мнениями был обсужден ряд вопросов. Премьер-министр отметил, что в сложившейся кризисной ситуации капитальные расходы должны осуществляться с особым качеством, темпами и объемом, чему будет способствовать параллельное выполнение проектных работ по капитальным затратам и проведение тендеров на реализацию уже готовых проектов. Никол Пашинян также поручил провести во всех ведомствах инвентаризацию имеющихся готовых проектов, уточнить тендерные процедуры и быстро их реализовать.

Затем заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Хачатурян представила ряд предложений по реставрации, сохранению и развитию памятников культуры.

Премьер-министр отметил, что правительство придает важность последовательной работе по сохранению, восстановлению культурно-исторического наследия и увеличению их туристической привлекательности. По словам Никола Пашиняна, вопрос следует рассматривать в контексте комплексных решений. Глава правительства поручил обсудить озвученные предложения с заинтересованными ведомствами, разрабатывать конкретные концепции и проекты.