Председатель НС Армении получает письма от глав парламентов различных стран

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян находится в переписке со своими коллегами из парламентов ряда стран вследствие создавшейся международной ситуации и реакции властей различных государств из-за вспыхнувшей в мире коронавирусной пандемии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, за истекшую неделю председатель НС получил письма от председателя СФ ФС РФ В.Матвиенко, председателя ПК ВСНП КНР Ли Чжаншу, председателя Палаты депутатов Италии Роберто Фико, председателя Сената Бельгии Сабин Ларюэль и председателя Палаты представителей Бельгии Патрика Деваля, спикера парламента Сингапура Тан Чуан-Джина и Председателя Сената Чили Адрианы Муньос.

Все коллеги в своих письмах высоко оценили имеющие двусторонние отношения с Арменией, указали на важность сотрудничества, обмена информацией и опытом, постоянной связи в условиях пандемии, подчеркнули роль парламентской дипломатии как в течение нового коронавируса, так и в последующий период.