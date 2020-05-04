В Гегаркунике количество родов по сравнению с прошлым апрелем увеличилось

В медицинских учреждениях Гегаркуникской области в апреле 2020 года на свет появилось 116 детей: 61 мальчик и 55 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, 58 детей родились в роддоме Мартуни, 21 - в Севане, 17 - в медицинских центрах Гавара, 10 - в больнице Вардениса, 10 - в Центре здоровья Чамбарака.

По словам того же источника, в апреле этого года в медицинских учреждениях области родилось на 11 детей больше, чем в апреле прошлого года. В апреле 2018 года в медучреждениях области было зарегистрировано 100 рождений.

В апреле прошлого года в Центре здоровья Чамбарака было зарегистрировано рождение всего одного ребенка, в апреле этого года родилось более девяти детей.

Хосров Хлгатян