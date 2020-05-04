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По туннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 66 млн 264 000 кубометров воды

По туннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 66 млн 264 000 кубометров воды

По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень озера Севан остается выше на 3 сантиметра.

Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” МЧС Армении, по положению на 4 мая 2020 года уровень воды в озере Севан находится на отметке 1 900 метров 61 сантиметра над уровнем моря, против 1 900 метров 58 сантиметров 4 мая прошлого года. С 9 января по 4 мая этого года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 66 млн 264 000 кубометров воды. В реках. впадающих в Севан, наблюдалось увеличение водозаборов. Водозабор из реки Аргичи составил 15,3 кубометров в секунду, из реки Масрик - 12 кубометров, из Гаварагет - 6,35 кубометров.

Хосров Хлгатян


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