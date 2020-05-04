Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая. РИА Новости

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По последним данным Минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12331 человек, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.

"Для нас также смягчение карантина не значит его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая, дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас на Украине", - сказал Шмыгаль. Трансляцию заседания вели украинские телеканалы.

При этом он отметил, что с 11 мая правительство намерено снять ограничения на прогулки в парках, зон отдыха, открыть тренировки для командных видов спорта, разрешить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, открыть кофейни (только на вынос), автомойки, веломагазины, а также разблокировать работу нотариусов и адвокатов, стоматологов.