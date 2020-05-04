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Участники “The Beautified Project” сделали онлайн-композицию “Black Wooden Nest”

Участники “The Beautified Project” сделали онлайн-композицию “Black Wooden Nest”

Члены альтернативной рок-группы “The Beautified Project” Андре Симонян, Армен, Арлен Шавердяны и виолончелист Алекс Мирзоян решили порадовать поклонников и по видеосвязи Ереван-Лондон исполнили одну из любимых песен группы “Black Wooden Nest”.

Как передает «Арменпресс», видеоматериал выступления доступен в интернете.

Среди известных песен “The Beautified Project” песни: “All alone”, “It'S A Little Late”, “I found a Way”, “Lost Innocence”, “Butterfly” и другие произведения. Помимо англоязычных песен, группа выступает и с армяноязычными исполнениями. Группа по-новому исполняет такие знаменитые песни, как “Арагил”, “Киликия”, “Два дома у меня”. Она записала альбомы “Serenades for Insanity”, “Behind the Happy Mask”, “Beyond The Butterfly”, “United We Fall”, “Pale Nightingale”.

Анжела Амбарцумян


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